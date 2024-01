Gossan Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Gossan-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Der aktuelle Wert beträgt 0,05 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,04 CAD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt, jedoch mit einer Abweichung von -25 Prozent. Insgesamt wird die Gossan-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gossan einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3, weshalb die Gossan-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Gossan-Aktie zeigen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Gesamtbewertung in dieser Kategorie ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gossan-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 50 auf, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 50 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung für die Gossan-Aktie ein "Neutral"-Rating.