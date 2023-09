Gossan Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Am 01.09.2023, 04:25 Uhr notiert die Aktie Gossan an ihrem Heimatmarkt Venture mit dem Kurs von 0.04 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Die Aussichten für Gossan haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Gossan ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gossan-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,67, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Gossan erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,89 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -8,21 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -30,68 Prozent im Branchenvergleich für Gossan bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,21 Prozent im letzten Jahr. Gossan lag 30,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Gossan in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Gossan haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Gossan bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.