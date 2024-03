Gossamer Bio Inc Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Biotechnologie-Firma Gossamer Bio weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die relative Stärke der Diskussion ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Gossamer Bio mit einem Wert von 57,14 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Analysteneinschätzung für Gossamer Bio ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 4,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 191,1 Prozent bedeutet. Basierend auf den Bewertungen der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".