Gorman-Rupp Aktie: Ein wahrer Champion!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gorman-rupp beträgt derzeit 30,07 und liegt 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und deshalb erhält Gorman-rupp auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Gorman-rupp mit 23,97 Prozent mehr als 221 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 408,12 Prozent, während Gorman-rupp mit 384,15 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gorman-rupp derzeit bei 30,99 USD verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 36,56 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,97 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 34,57 USD angenommen, was für die Gorman-rupp-Aktie einer aktuellen Differenz von +5,76 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

