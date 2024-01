Gorman-Rupp Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachten wir nun Gorman-rupp anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 85,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Gorman-rupp-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gorman-rupp somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Gorman-rupp gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten schätzen die Aktie der Gorman-rupp auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gorman-rupp vor, jedoch erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 40 USD, was einer Erwartung in Höhe von 21,29 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite von Gorman-rupp liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.