Gorman-Rupp Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Dividendenrendite von Gorman-Rupp liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94 Prozent liegt. Daher erhält die Gorman-Rupp-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche von -14.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gorman-Rupp aktuell einen Wert von 33,22 auf, was 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Gorman-Rupp in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Gorman-Rupp mit 43,8 Prozent mehr als 106 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 241,65 Prozent, während Gorman-Rupp mit 197,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.