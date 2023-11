Gore Germ.off.r.e.a On Aktie: Wirklich lohnenswert?

Aktueller Kurs der Gore German Office Real Estate beträgt 0,152 EUR und liegt 82,12% unter dem GD200 von 0,85 EUR. Der GD50 beträgt 0,34 EUR und liegt somit 55,29% unter dem aktuellen Aktienkurs. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Anleger-Stimmung wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Es gab keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 32,43, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 75,49 und deutet auf eine negative Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

