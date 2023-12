Google-Suchanfragen enthüllen überraschende Platzierung von Tesla unter den meistgesuchten Automarken

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die wachsende Beliebtheit von Elektroautos wird maßgeblich von Tesla angetrieben.

Der Elektrofahrzeugmarkt boomt und Tesla ist einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Laut einer Datenerhebung von TeslaMag, basierend auf Daten der australischen Webseite Compare the Market, belegt das Unternehmen nun den zweiten Platz in einer weltweiten Rangliste der meistgesuchten Automarken. Dabei konnte Tesla den Suchvergleich in insgesamt 29 Ländern für sich entscheiden, darunter auch den USA und verschiedenen europäischen Ländern.

Der erste Platz ging an den japanischen Hersteller Toyota, der in 64 Ländern als meistgesuchte Automarke hervorgeht. Besonders erfolgreich war Toyota in verschiedenen Regionen wie Zentral- und Südafrika, West- und Südostasien, Ozeanien und Teilen Südamerikas.

Eine mögliche Erklärung für den starken Anstieg des Interesses an Tesla könnte der kürzlich vorgestellte Cybertruck sein. Der Geländewagen, der mit seinem futuristischen Design an ein Fahrzeug aus einem Science-Fiction-Film erinnert, hat eine Anhängelast von 4.990 Kilogramm und eine Reichweite von 547 Kilometern. Die Auslieferung des Trucks begann Ende November, aber vorerst nur in Nordamerika.

Doch nicht nur positive Nachrichten begleiten den Erfolg von Tesla. Wie der Münchner Merkur berichtet, könnte das kantige Design des Cybertrucks ein Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Aufgrund dessen ist eine Zulassung in der EU mit den aktuellen Regulierungen eher unwahrscheinlich.

Auch der hauseigene Autopilot von Tesla gerät in die Kritik. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA teilte kürzlich mit, dass zwei Millionen Autos in den USA aufgrund unzureichender Sicherheit des Autopiloten nachgebessert werden müssen, um die Unfallgefahr zu verringern. Dies bedeutet, dass ein neues Softwareupdate auf die Modelle S, X, 3 und Y aufgespielt werden muss. Die Behörde kündigte zudem an, die Wirksamkeit der Maßnahme weiter zu untersuchen.

Ungeachtet der aktuellen Herausforderungen bleibt Tesla eine der meistgesuchten Automarken weltweit. Mit zukünftigen Modellen und Innovationen, wie beispielsweise dem geplanten Model Y, könnte sich das Unternehmen weiter auf dem globalen Markt etablieren. Die Konkurrenz aus Asien und Europa wird sich warm anziehen müssen, um mit dem wachsenden Interesse an Elektrofahrzeugen mithalten zu können. Tesla bleibt somit weiterhin ein treibender Faktor in der Branche und prägt die Zukunft der Mobilität.

