Google-Mitarbeiter beantragen gleiche Leistungen bei Abtreibung

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Hunderte Google-Beschäftigte haben eine Petition an die Unternehmensleitung unterzeichnet, in der sie eine Ausweitung der Leistungen für die Abtreibungsvorsorge auf Vertragsarbeiter fordern. Die Mitarbeiter forderten außerdem, Spenden an Anti-Abtreibungspolitiker zu stoppen und Reisevergünstigungen auszuweiten. Die von der Alphabet Workers Union in Umlauf gebrachte Petition wurde von über 650 Mitarbeitern der Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. unterzeichnet. Nach dem… Hier weiterlesen