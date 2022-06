Der Google-IPO

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Was geschah? An diesem Tag vor 15 Jahren hielt Google seinen Börsengang ab. Wo der Markt war Der Dow Jones Industrial Average schloss bei 10.040,82 und der S&P 500 notierte bei 1.091,23. Heute wird der Dow bei 25.886,01 und der S&P 500 bei 2.888,68 gehandelt. Was ging sonst noch in der Welt vor sich? 2004 gewannen die Boston Red Sox… Hier weiterlesen