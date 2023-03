Goodyear stellt neuen Reifen URBANMAX COMMUTER vor, um öffentlichen Personenverkehr nachhaltiger zu gestalten

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Hanau/Wien/Volketswil (ots) -- Entwickelt für moderne Diesel- und Elektrobusse im Überland- und Pendlerverkehr- Ausgestattet mit der neuesten RFID-Technologie von Goodyear für intelligentes Flottenmanagement- Als vollständig runderneuerbarer Busreifen bringt er zusätzliche Vorteile für Unternehmen und UmweltGoodyear hat mit dem URBANMAX COMMUTER die neueste Ergänzung seines Reifensortiments im Bussegment für den Personenverkehr auf den Markt gebracht. Damit schließt das Unternehmen die Lücke zwischen Reifen für den Fern- und innerstädtischen Verkehr. Der Reifen wurde speziell für Fahrzeuge entwickelt, die auf Intercity- und Park-and-Ride-Strecken eingesetzt werden, um den wachsenden Anforderungen des Pendlerverkehrs gerecht zu werden.URBANMAX COMMUTER: Angepasst an aktuelle AnforderungenDer URBANMAX COMMUTER ist "Electric Drive Ready". Die "Electric Drive Ready"-Philosophie von Goodyear beinhaltet, dass die neuesten Reifen des Unternehmens für Elektro-, Hybrid- und herkömmliche Antriebe geeignet sind. Dies vereinfacht die Lagerhaltung und das Reifenmanagement für Flottenbetreiber, da unabhängig von der Antriebsart derselbe Reifen verwendet werden kann. Wichtig ist zudem, dass der Reifen die wichtigsten Anforderungen von Elektrofahrzeugen erfüllt. Damit ist er die ideale Lösung für Flotten, die von konventionellem auf elektrischen Antrieb umsteigen. So bietet der URBANMAX COMMUTER mit einer Achslast von 8t (Lastindex 156/149) eine exzellente hohe Tragfähigkeit (1), die für moderne Elektrobusse erforderlich ist.Der Goodyear URBANMAX COMMUTER ist nicht nur für die technischen Anforderungen moderner Busse optimiert, sondern auch für die sich verändernden Rahmenbedingungen in Europa, die zu kürzeren Fahrten im öffentlichen Nahverkehr führen, und trägt dazu bei, CO2-Emissionen zu reduzieren. Park-and-Ride-Dienste werden immer beliebter, da so Staus vermieden und die Luftqualität in Städten verbessert werden können.Der URBANMAX COMMUTER zeichnet sich durch eine stärkere Seitenwandkonstruktion aus, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Beschädigungen führt. Dies verbessert die Nachhaltigkeit, schont die Karkasse des Reifens und bietet Fahrgästen einen höheren Fahrkomfort.Im Inneren des URBANMAX COMMUTER ist ein RFID-Chip (Radio Frequency Identification) integriert. Dieser hilft Händlern und Flottenbetreibern, ihre Reifen effizienter zu verwalten. Fuhrparkmanager erhalten genaue Informationen über den Reifenzustand, die Performance und die Karkasse. Außerdem spart es Zeit bei routinemäßigen Wartungskontrollen, da die vom Reifen gelieferten Daten direkt auf Probleme hinweisen können, die beachtet werden müssen.Der Reifen verfügt außerdem über "IntelliMax"-Rillen, die den Profilverschleiß verringern und die Traktion und Stabilität verbessern. "Flexomatic"-Lamellen und ineinandergreifende Profilblöcke verbessern die Traktion beim Bremsen. Die 3D-Lamellen greifen ineinander und begrenzen die Blockbewegung für eine hohe Laufleistung und eine hervorragende Traktion im Winter. Der Reifen ist außerdem 3PMSF-zertifiziert (3-Peak Mountain Snowflake) für den Wintereinsatz, die den Nutzern Mobilität im ganzen Jahr ermöglicht.Der neue Reifen kann vollständig runderneuert werden, was zusätzliche Vorteile für Flotten bei der Nutzung des URBANMAX COMMUTER bietet. Seine Runderneuerungsfähigkeit ist ein weiteres nachhaltiges Merkmal. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer des Reifens sowie zu einem geringeren Verbrauch von Rohöl bei der Herstellung (2) und zu weniger Abfall.Öffentliche Verkehrsmittel in Europa immer beliebterBerichten zufolge wird die Nachfrage nach Busdiensten in den nächsten vier Jahren sprunghaft ansteigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,44 Prozent bis 2027 (3). Faktoren wie die steigende Nachfrage nach Reisen sowie staatliche Anreize sind zwei Gründe für das prognostizierte Wachstum. Ein Großteil der Nachfrage nach Intercity-Verkehr ist auf den post-pandemischen Trend des hybriden Arbeitens zurückzuführen. Immer weniger Pendler fahren täglich in die Stadt, und wenn sie es doch tun, entscheiden sich immer mehr für Park-and-Ride-Dienste, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und Fahrten zu Stoßzeiten zu vermeiden.Der URBANMAX COMMUTER wurde speziell für die technischen Anforderungen moderner Überlandbuslinien entwickelt. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 machten emissionsfreie Busse 30 Prozent der Busverkäufe in Europa aus (4), was die Bedeutung der richtigen Reifen unterstreicht. Zudem streben die europäischen Regulierungsbehörden die schrittweise Abschaffung neuer Busse mit Verbrennungsmotoren bis 2027 an.Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe bei Goodyear, kommentiert: "Goodyear erweitert sein Angebot mit dem URBANMAX COMMUTER, nachdem wir einen Trend hin zum Überlandverkehr festgestellt haben. Der Reifen enthält alle aktuellen baulichen und technologischen Innovationen. Busse sind ein wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung der europäischen Städte, und dieser Reifen bietet eine effiziente Plattform für den CO2-neutralen Transport und sorgt mit seiner 3PMSF-zertifizierten Lauffläche für Grip zu jeder Jahreszeit."(1) 8t Achslast (Load Index 156 = 4.000 kg/Reifen). Reifengröße 295/80 R 22.5 mit Lastindex 156/149 L.(2) basierend auf internen Daten: https://www.goodyear.eu/en_gb/truck/retreading-regrooving.html(3) Europe Bus and Coach Markets Report 2022-2027: Surge in Demand for Public Transportation Services and a Booming Travel & Tourism Market Driving Growth. https://ots.de/e335CB(4) 30 Prozent der in Europa zugelassenen Stadtbusse sind jetzt emissionsfrei. VDL führt den E-Bus-Markt in der ersten Hälfte des Jahres 2022 an: https://www.sustainable-bus.com/news/electric-bus-market-europe-half-2022-vdl/Pressekontakt:Vanessa HartmannSenior Specialist Communications CommercialGoodyear Germany GmbHDunlopstraße 2, 63450 HanauMobil: +49 160 604 5669vanessa.hartmann@goodyear.comOriginal-Content von: Goodyear Germany Truck & Bus, übermittelt durch news aktuell