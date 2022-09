Goodyear Tire & Rubber ist zurück!

Per 10.09.2022, 11:50 Uhr wird für die Aktie Goodyear Tire & Rubber am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 14.02 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Reifen und Gummi".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Goodyear Tire & Rubber erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 22,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,44 Prozent im Branchenvergleich für Goodyear Tire & Rubber bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 40,4 Prozent im letzten Jahr. Goodyear Tire & Rubber lag 49,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Goodyear Tire & Rubber-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Goodyear Tire & Rubber vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (19,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 39,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,02 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Goodyear Tire & Rubber eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Goodyear Tire & Rubber in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Goodyear Tire & Rubber haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Goodyear Tire & Rubber bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.