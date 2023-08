Goodyear Tire & Rubber: Quartalsbilanz naht, Aktienkurs im Abwärtstrend - Vorsicht für Anleger geboten

Der Kurs hat in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten tendiert. Die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und es gibt keine Anzeichen für eine Trendwende. Anleger sollten daher vorsichtig sein und sich bewusst sein, dass die Aktie weiterhin an Wert verlieren könnte.

Fazit

Die Quartalsbilanz von Goodyear Tire & Rubber steht kurz bevor und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Schätzungen deuten auf einen leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn hin. Auf Jahresbasis sind die Prognosen ebenfalls eher pessimistisch. Der Aktienkurs hat in den letzten Wochen deutlich abgenommen und befindet sich in einem stark negativen Trend. Anleger sollten daher vorsichtig sein und die weitere Entwicklung genau beobachten.

