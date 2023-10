Goodyear Tire & Rubber: Analysten prognostizieren 16,42% Gewinn und Umsatzanstieg von 81,71%

Der Kurs ist in den letzten Wochen um -5,46% gefallen. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren einen Anstieg auf 13,28 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +16,42% entspricht. Aktionäre, die der Meinung der Experten vertrauen, können in den nächsten 12 Monaten mit einem Gewinn von +16,42% rechnen.

Das Unternehmen Goodyear Tire & Rubber wird in 121 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Die Analysten erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal um +81,71% auf 9,26 Mrd. EUR sowie einen Rückgang des Verlusts um +745,80% auf -11,77 Mio. EUR.

Insgesamt sind die Aussichten für die Goodyear Tire & Rubber Aktie positiv und die Analystenschätzungen deuten auf eine zukünftige Wertsteigerung hin. Dennoch ist zu beachten, dass sich der Kurstrend...