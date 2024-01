Goodyear Tire & Rubber Aktie: Der weitere Knall!

Das Unternehmen Goodyear Tire & Rubber wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,72 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 20,15 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Goodyear Tire & Rubber-Aktie ist überwiegend positiv, mit insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und keiner "Schlecht"-Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14,27 USD, was eine potenzielle Performance von 2,42 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Goodyear Tire & Rubber im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 41,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -5,48 Prozent, und Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell 44,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Goodyear Tire & Rubber eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.