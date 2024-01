Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Goodyear Tire & Rubber lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings waren die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich von negativen Themen geprägt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Goodyear Tire & Rubber investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Automobilkomponenten eine geringere Rendite von 0 % erzielen können. Dies bedeutet einen Ertrag, der um 3804,61 Prozentpunkte niedriger liegt. Demnach fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "schlecht" aus.

Beim Vergleich des Aktienkurses in der Branche zeigt sich, dass die Aktie von Goodyear Tire & Rubber im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie damit um 43,31 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 48,42 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Darüber hinaus lässt sich das Sentiment und der "Buzz" um die Aktie von Goodyear Tire & Rubber über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz als unterdurchschnittlich einzustufen ist, was die Bewertung als "schlecht" zur Folge hat. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Somit kann die Aktie von Goodyear Tire & Rubber in diesem Punkt ebenfalls als "gut" eingestuft werden.