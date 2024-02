Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die aktuelle Analyse der Goodyear Tire & Rubber zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine niedrigere Dividende von 0 % ausschüttet. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 3804,81 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Goodyear Tire & Rubber. Drei Tage waren positiv, aber acht Tage waren negativ, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Goodyear Tire & Rubber mit 12,5 USD um -7,2 Prozent unter dem GD200 (13,47 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,81 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -9,49 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Goodyear Tire & Rubber-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Stimmung und ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.