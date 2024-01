Goodyear Tire & Rubber Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 28,6 Prozent über dem Durchschnitt (10,51 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -2,12 Prozent, wobei Goodyear Tire & Rubber aktuell 41,23 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 3830,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 3830,24) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Langfristig gesehen wird die Goodyear Tire & Rubber-Aktie laut Analystenmeinung als "Gut" eingestuft, wobei insgesamt 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen vorliegen. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 14,27 USD, was einer zukünftigen Performance von 5,76 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 13,49 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut" seitens der Redaktion.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Goodyear Tire & Rubber mit 13,49 USD um +3,53 Prozent über dem GD200 (13,03 USD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 13,68 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Goodyear Tire & Rubber-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.