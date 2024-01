Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Goodyear Tire & Rubber zeigt, dass der aktuelle Kurs von 13,51 USD um -1,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,84 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Goodyear Tire & Rubber in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt die Einschätzung "Schlecht", da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen.

In Bezug auf die Dividende weist Goodyear Tire & Rubber derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (3830.24%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 28,06 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten", die bei -1,21 Prozent liegt, übertrifft Goodyear Tire & Rubber diesen Wert um 40,32 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.