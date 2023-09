Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Am 31.08.2023, 23:25 Uhr notiert die Aktie Goodyear Tire & Rubber an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 12.92 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Reifen und Gummi".

Nach einem bewährten Schema haben wir Goodyear Tire & Rubber auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Goodyear Tire & Rubber investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 7715,94 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Goodyear Tire & Rubber-Aktie: der Wert beträgt aktuell 41,67. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 71,96, was bedeutet, dass Goodyear Tire & Rubber hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Goodyear Tire & Rubber damit ein "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Goodyear Tire & Rubber derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,09 USD, womit der Kurs der Aktie (12,92 USD) um +6,87 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -7,71 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".