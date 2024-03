Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Goodyear Tire & Rubber-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 72,22 über dem empfohlenen Wert und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Goodyear Tire & Rubber.

Die aktuelle Dividendenrendite für Goodyear Tire & Rubber beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert (1,77 Prozent) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Goodyear Tire & Rubber in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,11 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche ist dies eine Outperformance von +58,18 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Goodyear Tire & Rubber um 46,03 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber liegt bei 22, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Automatische Komponenten" liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Indikatoren eine gemischte Leistung von Goodyear Tire & Rubber, mit überkaufter Aktie, niedriger Dividendenrendite, und einer soliden Performance im Branchenvergleich.