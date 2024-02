Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Goodyear Tire & Rubber-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 13,29 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,19 USD, was einem Unterschied von +6,77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beläuft sich auf 14,11 USD, was einer minimalen Steigerung von +0,57 Prozent entspricht. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis zugeordnet. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie eine "Gut"-Bewertung gemäß einfacher Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie wurde die Stimmungslage unter Investoren und Internetnutzern untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin. Die Beitragsanzahl zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderungsrate weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich verzeichnet die Goodyear Tire & Rubber-Aktie eine Rendite von 39,11 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie damit 44,12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 50,1 Prozent über dem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 22,72, was 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher wird der Goodyear Tire & Rubber-Aktie auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.