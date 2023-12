Goodyear Tire & Rubber Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Goodyear Tire & Rubber weist mit einem KGV von 22,72 einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Automatische Komponenten" auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 20,95, was einem Abstand von 8 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Automatische Komponenten"-Branche (3830,25) liegt und eine Differenz von -3830,25 Prozent zur Goodyear Tire & Rubber-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Goodyear Tire & Rubber ist größtenteils positiv. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 3 Bewertungen, von denen 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine positive Einschätzung mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,37 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit für diesen Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Goodyear Tire & Rubber in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,87 Prozent im Branchenvergleich für Goodyear Tire & Rubber. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite der Aktie mit 38,88 Prozent über dem Durchschnittswert von 0,22 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie auch in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.