Goodyear Tire & Rubber Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Diskussionen über Goodyear Tire & Rubber in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel in jüngster Zeit positiver geworden sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Ansicht, dass die Aktie von Goodyear Tire & Rubber hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Goodyear Tire & Rubber im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 48,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -15,02 Prozent, und Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell 54,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Goodyear Tire & Rubber beträgt 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" als neutral betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goodyear Tire & Rubber jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt. Wer also in die Aktie von Goodyear Tire & Rubber investiert, kann eine niedrigere Dividende erwarten.