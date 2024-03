Goodyear Tire & Rubber Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung der Anleger gegenüber Goodyear Tire & Rubber war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Goodyear Tire & Rubber in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,91 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Schnitt um -17,8 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Goodyear Tire & Rubber mit einem Plus von 45,13 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von -6,03 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Goodyear Tire & Rubber momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysten geben Goodyear Tire & Rubber insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, da in den letzten zwölf Monaten 2 positive und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 16,9 USD, was eine potenzielle Steigerung um 33,6 Prozent vom letzten Schlusskurs von 12,65 USD bedeutet.

Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber somit positive Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, Branchenvergleich, Relative Strength Index und Analysteneinschätzungen.