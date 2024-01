Goodyear Tire & Rubber Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Goodyear Tire & Rubber-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,25 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Goodyear Tire & Rubber bei 39,11 Prozent, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive Einschätzungen, 1 neutrale Einschätzung und keine negative Einschätzung für Goodyear Tire & Rubber abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 14,27 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Goodyear Tire & Rubber-Aktie liegt bei 72,73, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.