Goodyear Tire & Rubber Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Goodyear Tire & Rubber-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. In jüngeren Berichten kamen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem "Gut"-Rating für das Goodyear Tire & Rubber-Wertpapier aus dem letzten Monat führte. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergab, liegt bei 14,27 USD. Dies entspricht einem Abwärtspotential von -2,15 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,58 USD. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Somit erhält Goodyear Tire & Rubber insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Goodyear Tire & Rubber beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 51,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,57, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Goodyear Tire & Rubber wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Goodyear Tire & Rubber insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.