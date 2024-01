Goodyear Tire & Rubber Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 39,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um -2,77 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von Goodyear Tire & Rubber um +41,87 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine starke Rendite von 38,88 Prozent über dem Durchschnittswert erzielen, was zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Goodyear Tire & Rubber verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was insgesamt zu einem weiteren "Gut"-Rating auf dieser Ebene führt.

Beim Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Goodyear Tire & Rubber auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 72,73 Punkten als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Automatische Komponenten"-Branche beträgt -3830,25 Prozent, was in einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie resultiert.