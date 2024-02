Goodyear Tire & Rubber Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Goodyear Tire & Rubber-Aktie bei 12,5 USD liegt, was eine Entfernung von -7,2 Prozent vom GD200 (13,47 USD) bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 13,81 USD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -9,49 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Bewertungen von Analysten für Goodyear Tire & Rubber sind überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für die nächsten zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 16,9 USD, was eine potenzielle Steigerung um 35,2 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (12,5 USD) bedeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Goodyear Tire & Rubber im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten (3804,81 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Goodyear Tire & Rubber. In den letzten Tagen gab es drei positive und acht negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet.