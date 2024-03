Goodyear Tire & Rubber Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Insbesondere die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Stimmungsänderung haben Auswirkungen auf die Bewertungen von Aktien. Im Falle von Goodyear Tire & Rubber wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Trotzdem hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte wird die Aktie von Goodyear Tire & Rubber als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 22,72 insgesamt 6 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Diese fundamentale Analyse führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goodyear Tire & Rubber mit 0 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da alle Bewertungen "Gut" sind und die Kursziele eine mögliche Steigerung um 34,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (12,53 USD) prognostizieren. Daher erhält Goodyear Tire & Rubber insgesamt eine positive Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Goodyear Tire & Rubber, wobei fundamentale Aspekte positiv bewertet werden, während die Stimmung im Internet und die Dividendenpolitik eher negativ ausfallen.