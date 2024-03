Goodyear Tire & Rubber Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie des Unternehmens Goodyear Tire & Rubber wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 2 die Aktie als gut, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,9 USD, was einer Erwartung von 27,26 Prozent entspricht. Dies liegt über dem aktuellen Schlusskurs von 13,28 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen dominieren. Allerdings überwog an sechs Tagen die negative Kommunikation. In den vergangenen Tagen konzentrierten sich Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Goodyear Tire & Rubber, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Goodyear Tire & Rubber als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,72 insgesamt 6 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 24,26 im Segment "Automatische Komponenten". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goodyear Tire & Rubber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,28 USD liegt, was einer Abweichung von -0,45 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,31 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie auf technischer Basis als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber basierend auf den Analysen, der Anlegerstimmung und der technischen Chartanalyse.