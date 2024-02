Goodyear Tire & Rubber Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Goodyear Tire & Rubber liegt bei 84,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Goodyear Tire & Rubber in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,11 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +53,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -14,55 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,07 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Goodyear Tire & Rubber 48,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Goodyear Tire & Rubber festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Goodyear Tire & Rubber insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (16,9 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 45,82 Prozent, was also eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.