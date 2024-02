Goodyear Tire & Rubber Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Goodyear Tire & Rubber wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Goodyear Tire & Rubber daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Goodyear Tire & Rubber in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt negative Meinungen überwiegen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und hält die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung für angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goodyear Tire & Rubber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,95 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,1 USD) zeigt einen ähnlichen Trend und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Goodyear Tire & Rubber-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Goodyear Tire & Rubber-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 2 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 14,27 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 1,9 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" von unserer Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Goodyear Tire & Rubber in Bezug auf Diskussionsintensität, Anlegerstimmung, technische Analyse und Analysteneinschätzung als "Neutral" bis "Gut" bewertet wird.