Goodyear Tire & Rubber Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Goodyear Tire & Rubber wurde in den letzten Monaten intensiv im Internet diskutiert, was auf eine erhöhte Aktivität im Netz hinweist. Aufgrund dieses Faktors wird die Einschätzung für Goodyear Tire & Rubber als "Gut" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Goodyear Tire & Rubber daher als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" mit einem aktuellen KGV von 22 überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell bei 22,88 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Goodyear Tire & Rubber in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +44,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite um 42,6 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.