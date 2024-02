Goodyear Tire & Rubber Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um -17,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Goodyear Tire & Rubber eine Outperformance von +56,27 Prozent verzeichnet hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, nämlich 47,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dadurch erhält Goodyear Tire & Rubber in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber mit 22,72 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Goodyear Tire & Rubber eingestellt waren. Unserer Stimmungsanalyse zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält Goodyear Tire & Rubber jedoch eine "Gut"-Bewertung, da die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven zeigt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Goodyear Tire & Rubber gute Ergebnisse in Bezug auf die Performance und das langfristige Stimmungsbild erzielt hat, während die fundamentale Bewertung neutral ausfällt.

