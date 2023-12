Goodyear Tire & Rubber Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup":

Für Goodyear Tire & Rubber liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Goodyear Tire & Rubber-Wertpapier aus dem letzten Monat "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,27 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (14,71 USD) könnte die Aktie damit um -3,01 Prozent fallen, dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Goodyear Tire & Rubber aktuell 0, damit ergibt sich eine negative Differenz von -3830,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten". Goodyear Tire & Rubber bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) ist Goodyear Tire & Rubber aus fundamentaler Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Goodyear Tire & Rubber eine Performance von 39,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 4,66 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +34,45 Prozent im Branchenvergleich für Goodyear Tire & Rubber bedeutet. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.