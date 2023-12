Goodyear Tire & Rubber Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten zwei Wochen wurde die Goodyear Tire & Rubber Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf diesen Wert. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber einen RSI7-Wert von 43,07 und einen RSI25-Wert von 36,55. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 für Goodyear Tire & Rubber, was bedeutet, dass die Börse 22,72 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 7 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.