Goodyear Tire & Rubber Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Anleger: Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Goodyear Tire & Rubber auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Goodyear Tire & Rubber diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Goodyear Tire & Rubber können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Goodyear Tire & Rubber in diesem Punkt.

Analysteneinschätzung: Langfristig schätzen Analysten die Aktie von Goodyear Tire & Rubber als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 1 neutral und keiner negativ eingestellt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14,27 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Goodyear Tire & Rubber. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 48,8, was darauf hinweist, dass Goodyear Tire & Rubber weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.