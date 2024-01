Goodyear Tire & Rubber Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 39,11 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,29 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, konnte Goodyear Tire & Rubber mit einer Rendite von 41,39 Prozent deutlich zulegen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die Dynamik des Aktienkurses wurde mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI für Goodyear Tire & Rubber liegt bei 80,24, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich der Wert auf 60,03 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Goodyear Tire & Rubber insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 7,19 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen darstellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Goodyear Tire & Rubber-Aktie in der Nähe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung.

Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber durch die verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Bewertung, obwohl die Analysten einen positiven Ausblick für das Unternehmen haben.