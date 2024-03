Goodyear Tire & Rubber Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3,71 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Goodyear Tire & Rubber im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 45,34 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -17,36 Prozent, und Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell 56,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Goodyear Tire & Rubber-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist somit "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 16,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 37,85 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

Die Diskussionsintensität über Goodyear Tire & Rubber war in letzter Zeit unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht einem "Neutral"-Wert. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.