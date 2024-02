Goodyear Tire & Rubber Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber beträgt 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Automatische Komponenten" (KGV von 22,37) als durchschnittlich angesehen wird. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende von Goodyear Tire & Rubber von 0 % liegt das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten (3804,81 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 16,9 USD, was einer Empfehlung von 35,2 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie von Analysten eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Goodyear Tire & Rubber. Es gab drei positive und acht negative Tage, sowie keine eindeutige Richtung an drei Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Goodyear Tire & Rubber eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber von der Redaktion somit ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.