Goodyear Tire & Rubber Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Kommunikation im Netz sowie die Dividendenpolitik und die Aktienkursperformance sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung einer Aktie. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt die Aktie von Goodyear Tire & Rubber eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Entwicklung, was zu einer guten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber beträgt 0 Prozent, was 3,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik. Die Aktienkursperformance von Goodyear Tire & Rubber zeigt eine Outperformance von +56,91 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten". Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance um 45,13 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Goodyear Tire & Rubber aktuell überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber gute Bewertungen in Bezug auf die Kommunikation im Netz, die Dividendenpolitik, die Aktienkursperformance und den RSI.

Goodyear Tire & Rubber kaufen, halten oder verkaufen?

