Goodyear Tire & Rubber Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3830,3% im Bereich "Automatische Komponenten". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber beträgt 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Goodyear Tire & Rubber eine Rendite von 0,82% auf, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Goodyear Tire & Rubber jedoch mit 4,74% deutlich darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung zu Goodyear Tire & Rubber wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.