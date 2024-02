Goodyear Tire & Rubber Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Goodyear Tire & Rubber hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Outperformance von +52,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Goodyear Tire & Rubber mit 46,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Goodyear Tire & Rubber in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die Dividendenrendite von Goodyear Tire & Rubber liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 3804,81 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Goodyear Tire & Rubber abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,27 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie somit eine positive Einschätzung von den Analysten.