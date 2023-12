Goodwin Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "DNO":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Goodwin eine Rendite von 75,74 Prozent, was 68,21 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt im Schnitt 6,26 Prozent, wobei Goodwin aktuell 69,48 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Goodwin wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goodwin aktuell mit 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,48 Prozent in der "Maschinen"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodwin liegt mit einem Wert von 26,16 deutlich unter dem Branchenmittel von 35,4, was zu einer Unterbewertung führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.