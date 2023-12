Goodwin Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Der RSI der Goodwin-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 14, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Goodwin.

In den letzten zwei Wochen wurde Goodwin von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Goodwin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4634,18 GBP. Der letzte Schlusskurs von 5900 GBP weicht somit um +27,31 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5252 GBP über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Goodwin aktuell 2, was eine negative Differenz von -2,16 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Goodwin eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.