Goodwin Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Goodwin-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,41 % für Maschinen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Goodwin liegt bei 53,13, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 50,77 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Goodwin 25, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit ist Goodwin aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Goodwin-Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt bekommt die Goodwin-Aktie also in den verschiedenen Kategorien Bewertungen von "Schlecht", "Neutral" und "Gut".