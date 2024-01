Goodwin Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Goodwin in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Goodwin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Goodwin-Aktie derzeit mit einem Wert von 61,76 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Goodwin mit einer Rendite von 75,74 Prozent mehr als 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 6,91 Prozent erzielt hat, liegt Goodwin mit 68,83 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder starke positive noch starke negative Ausschläge in den vergangenen Tagen. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch von unserer Redaktion bestätigt wird. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Goodwin bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.