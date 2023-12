Goodtech Aktie: Ein sicheres Investment?

Die norwegische Firma Goodtech Asa schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Maschinenbranche. Der Unterschied beträgt 3,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,19 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die Anleger-Stimmung bei Goodtech Asa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was die Einschätzung der Aktie als "Neutral" bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Goodtech Asa derzeit bei 0,87 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,856 EUR liegt, was einem Abstand von -1,61 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,86 EUR, was einer Differenz von -0,47 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Goodtech Asa haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Goodtech Asa in allen Bereichen die Einschätzung "Neutral".