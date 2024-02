Goodtech Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Goodtech Asa weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent hat, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Goodtech Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,91 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,944 EUR weicht somit um +3,74 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,9 EUR eine nahezu gleiche Abweichung von +4,89 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Goodtech Asa-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Goodtech Asa in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv in den letzten Tagen, mit fünf Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Goodtech Asa diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.